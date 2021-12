Primeira Feira da Agricultura Familiar de Mata de São João começa no dia 16

O município de Mata de São João vai sediar entre os dias 16 e 18 de março a primeira Feira da Agricultura Familiar (AGRIFAM). O evento, uma iniciativa da prefeitura municipal através da Secretaria de Agricultura e Pesca (SEAGRI), será realizado na Estação da Alegria, onde serão expostos produtos de agricultores familiares, artesãos, parceiros e pequenos produtores, com o objetivo de consolidar esse setores da sociedade.

O Secretário de Agricultura e Pesca, Cristiano Magalhães, afirma que a AGRIFAM pretende fomentar a participação de produtores que trabalham sob regime familiar, ampliando a presença de agentes econômicos no processo de desenvolvimento rural. “A feira vai estimular o intercambio de novas tecnologias entre instituições públicas e empresas do setor privado”.

Dentro da proposta de expandir conhecimentos e ofertar oportunidades aos agricultores familiares de Mata de São João, a AGRIFAM vai contar com a presença do Bancos do Brasil e Banco do Nordeste, que vão ofertar renegociação de crédito rural e vendas. O Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF) também estará presente na feira para tirar e atualizar Declaração de Aptidão (DAP) dos agricultores, junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

Casa da Farinha Móvel

Uma novidade para os agricultores é a aquisição da Casa de Farinha Móvel, que servirá às comunidades. Durante a Feira, eu equipamento estará exposto e será realizado treinamento para produção de farinha, beiju e tapioca, entre outros produtos. De acordo com o Secretário Cristiano, o maquinário servirá para todos os agricultores. “Vamos fazer agendamento de acordo com a necessidade de cada comunidade para que todos produzam e aumentem as suas rendas”, explicou.

Outro momento oportuno para os agricultores, conforme o gestor, será a entrega do Kit Salvação da Lavoura, que é composto de sementes e equipamentos que auxiliam e facilitam diretamente mais de 850 famílias agricultoras. O prefeito Marcelo Oliveira afirma sobre a importância da feira para fortalecer a economia produtiva: “A AGRIFAM será fundamental para o desenvolvimento econômico e para a geração de renda dos pequenos produtores, além de ser uma oportunidade de crescimento para eles”.

