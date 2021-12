Preso suspeito de participação no roubo a carro do comandante da OPPM

Um homem suspeito de praticar o roubo ao carro do Cel. Sturaro, Comandante de Operações Policiais Militares (COPPM), foi preso na tarde desta quarta-feira, 17, após uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipe da CIPE/PMBA.

De acordo com informações da PRF, os agentes federais e policiais militares iniciaram a operação e, na altura do KM 534 da BR-324, conseguiram interceptar um Hyundai/Creta, que havia sido roubado em Salvador no mês de março deste ano. Segundo os policiais, o carro circulava com placas clonadas.

No momento da abordagem, o condutor do veículo confessou que participou do roubo ocorrido na última quinta-feira, 11, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, onde foram roubados o automóvel do coronel e todos os pertences.

O suspeito será apresentado à Delegacia de Polícia Civil para a formalização do flagrante e demais procedimentos.

