Preso segundo envolvido em roubo a carro de coronel da PM

Foi preso, na tarde desta segunda-feira, 29, em Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador), o segundo suspeito do assalto ao coronel da PM Humberto Sturaro . Outro homem já havia sido preso durante uma ação policial no último dia 17 deste mês e as investigações buscam prender um terceiro envolvido.

>> Pistola de coronel da PM é recuperada após assalto em Vilas do Atlântico

O crime ocorreu na manhã da quinta-feira, 11, em Vilas do Atlântico. De acordo com informações da polícia, Sturaro estava acompanhado de um amigo, quando foi abordado por um homem que estava com um comparsa. O veículo, uma BMW X5, de cor cinza, foi localizado em Jauá, na manhã do mesmo dia.

De acordo com o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), delegado Glauber Uchiyama, o mandado de prisão contra este segundo suspeito foi cumprido na localidade de Lagoa dos Patos, também em Lauro. “O criminoso é morador deste bairro, em Lauro de Freitas, que fica próximo da região onde o assalto foi realizado”, afirmou.

A ação conjunta contou com o apoio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas). Não foram revelados detalhes sobre a identidade do homem ou as circunstâncias da prisão.

