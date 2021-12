O presidente da Câmara Municipal de Camaçari, Júnior Borges, considera o fechamento da Ford um "prejuízo incalculável". Durante o programa 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM, ele afirmou que a situação precisa ser discutida e solucionada o mais rápido possível para amenizar os impactos, além de buscar um novo grupo para ocupar o espaço deixado pela montadora.

"Sabemos que Camaçari é uma cidade industrial. Qualquer problema nas empresas daqui do Polo gera um impacto ao município. Estamos buscando solução também junto ao prefeito Antônio Elinaldo", explicou.

Júnior Borges disse que o município vai precisar ajustas as contas, já que ele contava com recursos provenientes da Ford. "É necessário que a máquina pública, assim como a Câmara de Vereadores, faça uma readaptação para enfrentar essa diminuição de receita", reiterou.

Segundo o presidente da Câmara de Camaçari, as ações devem ser feitas de forma 'bem pensada'. Júnior Borges também destacou que os setores de Saúde, Educação e Serviço Social precisam de suporte do governo municipal, uma vez que, de acordo com ele, devem ser mais impactados não só com a pandemia, mas também com o fechamento da montadora.

"Assim como 2020 foi um ano complicado, 2021 também não vai ser fácil. Com a chegada da vacina, a gente vê esperança e torce para que as coisas comecem a tomar novo rumo. A Prefeitura montou uma 'comissão de trabalho' para que possamos criar condições mais favoráveis para nossa população", finalizou.

Veja entrevista completa:

"Prejuízo incalculável", diz presidente da Câmara de Camaçari sobre fechamento da Ford

