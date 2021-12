Prefeitura realiza busca ativa para atingir meta de vacinação contra gripe

Para obter o maior número de pessoas vacinadas contra a gripe H1N1, a Prefeitura Municipal de Mata de São João, através da Secretaria de Saúde, realiza uma busca ativa no bairro do Caboré, a partir desta quarta-feira (6), até 13/6, visando atingir a meta da iniciativa. A campanha de vacinação contra a doença, iniciada em 23/4, termina em 15/6. Dados da Secretaria de Saúde apontam que, até o dia 29/5, 4.942 pessoas de todos os grupos foram imunizadas. O número representa 59,39% do grupo prioritário. A vacina está disponível nos 14 Postos de Saúde da Família, das 8h às 16h.

