“Prefeitura nos Bairros” registra 931 atendimentos em Catu de Abrantes

Um total de 931 atendimentos foram realizados na sétima edição do programa “Prefeitura nos Bairros”, em Catu de Abrantes. Durante três dias (8, 9 e 10/11), a população do município foi contemplada com mais de 30 atendimentos, realizados pelas secretarias dos Serviços Públicos (SESP), da Fazenda (SEFAZ), do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), da Saúde (SESAU), do Desenvolvimento Social e Cidadania (SEDES) e da Cultura (SECULT), além da Ouvidoria Municipal. A comunidade local contou, ainda, com ações realizadas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), a Associação Comercial e Empresarial de Camaçari (ACEC)/ Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Tiro de Guerra do Exército. A iniciativa é uma ação integrada da Prefeitura de Camaçari, coordenada pela Ouvidoria Municipal.

adblock ativo