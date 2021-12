“Prefeitura em ação” chega na sua sexta edição no bairro de Itinga

O “Prefeitura em ação” chega, desta vez, ao Residencial Dona Lindu, localizado no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. A novidade desta sexta edição do projeto fica por conta da triagem para cirurgias de catarata, retina e plástica vaginal, realizadas pelo Jorge Novis Itinerante. Durante os três dias da ação, que tem início nesta quinta-feira (12) e prossegue até sábado (13), também serão oferecidas consultas com clínico geral e pediatra.

De acordo com dados da prefeitura municipal, o “Prefeitura em ação” já atendeu a mais de 12 mil pessoas no Aracuí, Lagoa dos Patos e Chafariz; Jardim Independência; Parque São Paulo; Caixa D’Água e Portão. Além do encaminhamento de pacientes a procedimentos cirúrgicos, a população tem acesso a atendimento odontológico, avaliação nutricional, atualização da caderneta de vacinas, realização de preventivo e busca ativa do Tracoma (doença inflamatória ocular, espécie de conjuntivite bacteriana, que atinge principalmente as crianças, e que se não for tratada corretamente pode acarretar problemas de visão e até a cegueira).

Equipes do Centro de Testagem e Aconselhamento de Lauro de Freitas também estarão presentes realizando testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites. Outros serviços oferecidos pela gestão municipal e que envolve quase todas as secretarias também serão levados ao Residencial Dona Lindu, como o atendimento dos Departamentos de Assistência à Pessoa Idosa e à Criança e Adolescente e da Secretaria de Políticas Para as Mulheres.

Equipes da ouvidoria geral do município, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e a EMBASA também estarão de prontidão. Ainda no local , serviços de emissão do cartão do SUS, de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, e atualização do cadastro do Bolsa Família.

