Prefeitura de Santo Antônio de Jesus anuncia atrações do São João 2018

Henrique e Juliano, Luan Santana, Mano Walter, Devinho Novaes, Dorgival Dantas, Estakazero e Flávio José são algumas das atrações confirmadas para o São João de Santo Antônio de Jesus, que acontece de 20 a 24 de junho. Durante a coletiva de lançamento da programação musical da festa junina, nesta quinta-feira (17), o prefeito Rogério Andrade anunciou, também, as presenças de Virgílio, Calcinha Preta, Lukas & Gustavo, Jerônimo Medeiros, Amor Q Fica, Tio Barnabé e o Missionário Antônio Cardoso, este escolhido pela Paróquia de Santo Antônio.

Os artistas e as bandas locais, de acordo com o prefeito, serão anunciados a partir de edital, em fase de seleção. “Tivemos o cuidado, mais uma vez, de caminhar passo a passo com o jurídico nas contratações, ouvindo as recomendações do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Município, tirando os atravessadores, o que representa economia para os cofres públicos. Isso faz com que a gente obedeça todo um caminho legal para chegar ao anúncio aqui hoje”, ressaltou.

A Festa de Santo Antônio contará com 16 atrações locais e o São Pedro da Sapucaia terá dois dias, novamente com uma grande atração. Ao todo, serão mais de 500 profissionais envolvidos nos festejos juninos, que já começaram com a realização do Concurso de Música Junina. No dia 9/6 acontecerá a segunda edição do Festival de Quadrilhas Juninas. Ainda conforme o prefeito Rogério Andrade, a festa repetirá sucessos do ano passado como a Vila do Forró, com 20 atrações e em novo local; o Forró da Melhor Idade, no sábado (23); o Forró das Crianças, no domingo (24); o Palco Alternativo com seis atrações; a Tenda da Diversidade; e cerca de 35 atrações locais se apresentando nos bairros, na zona rural, na feira e nas praças.

