Prefeitura de Mata de São João vai promover ação de entretenimento nas férias escolares

A Prefeitura Municipal de Mata de São João vai realizar mais uma edição do “Super férias nas escolas”, ação ligada ao Projeto Judô nas Escolas, que envolve uma série de atividades educativas para as crianças da rede municipal de ensino no período de recesso escolar. A iniciativa, que vai acontecer de 7 a 21 de janeiro, terá Fitdance, gincana de esportes e de artes, judô, pintura, palestras, recreação e DJ Remix no CT de Praia do Forte.

Outra ação resultado da parceria entre a prefeitura e o Judô nas Escolas é o treinamento de campo do judô, que acontecerá de 28 de fevereiro a 5 de março. A proposta é a realização de um treinamento físico japonês com as crianças, das 5h30 às 6h30, seguido de descanso e café da manhã, e continuidade do treino às 10h e à tarde. A ação esportiva irá contar com a equipe das seleções sergipana e alagoana de Judô e o Esporte Clube Vitória. Os alunos ficarão alojados em Praia do Forte para participarem do treinamento.

