Prefeitura de Mata de São João realiza mamografias no Outubro Rosa

A Prefeitura Municipal de Mata de São João, através da Secretaria de Saúde e em parceria com a Atenção Básica do Município, promove o Dia D de realização de mamografias, em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. A ação, que vai acontecer no Hospital Eurico Goulart, começa nesta quinta-feira (11) e prossegue nos dias 18 e 25 de outubro e nos dias 1º e 8 de novembro. A proposta é realizar 20 exames em cada dia de atuação, com o objetivo de atingir 100 mulheres com faixa-etária de 45 a 69 anos de idade que não tenham realizado o exame de mamografia nos últimos 12 meses.

As pacientes deverão levar os documentos originais e as cópias de Identidade e CPF,além de cartão do SUS e comprovante de residência. No primeiro dia da campanha serão entregues as 20 primeiras senhas a partir das 7h. Também neste dia serão entregues as demais senhas que darão garantia da realização do serviço nas próximas quintas, sendo 20 mulheres por dia, e acontecerão palestras educativas sobre a prevenção do câncer de mama, além de um café da manhã.

