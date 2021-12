Prefeitura de Mata de São João investe em requalificação de passeios do centro ao Bonfim

As calçadas de alguns pontos da cidade de Mata de São João estão sendo revitalizadas, dentro do Programa “Prefeitura em ação”, que garante obras e serviços públicos de qualidade para melhorar a infraestrutura do município e a qualidade de vida da população. Executadas por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, as obras começam no centro e seguem até o Bonfim. O valor do investimento é de R$ 467 mil, englobando passeios da sede e do litoral, além do trecho do Bonfim. Além da recuperação dos passeios públicos e do meio-fio danificados, também está sendo realizada a construção de calçadas em locais onde não existiam.

