Prefeitura de Mata de São João inicia obras de drenagem e pavimentação de ruas

Invenções de saneamento e pavimentação asfáltica de quase dois quilômetros da Rua Cotovelo e Travessa do Cotovelo foram iniciadas pela Prefeitura de Mata de São João, através da Secretaria de Obras. A iniciativa, destaca o prefeito Marcelo Oliveira, irá melhorar o dia a dia dos moradores em seus deslocamentos, além de reduzir os problemas com as chuvas. “São serviços que vão beneficiar pessoas que, por muito tempo, sofreram com a poeira e com o barro. Nosso objetivo é poder atender a toda a população que ainda passa por essa situação”, explica o gestor municipal.

A prefeitura está realizando intervenções também na Travessa Vital Brasil, Rua Boa Sorte, Travessa Boa Sorte-2 de Julho, na Sede e na Rua do Sr. Segredo, em Malhadas, no Litoral de Mata. Na segunda-feira, dia 16, as obras iniciam na Rua Minas Gerais e na Rua e Travessa do Poço.

adblock ativo