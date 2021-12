Prefeitura de Mata de São João inicia entrega de carnês do IPTU

A Prefeitura Municipal de Mata de São João iniciou a distribuição dos carnês do IPTU 2019, tanto físicos quanto on-line. Os carnês estão sendo entregues nos domicílios dos contribuintes pelos servidores da prefeitura e via correios, bem como nos balcões de atendimento e por e-mails cadastrados. O cidadão também poderá acessá-lo no site da prefeitura .

A arrecadação do IPTU é revertida para a manutenção do município, sendo que cada cidade precisa investir pelo menos 15% da sua arrecadação com a Saúde. Por conta disso, quanto maior for a arrecadação do IPTU, maior será o investimento de recursos próprios na área. A arrecadação do IPTU é direcionado, também, para o fardamento e o material escolar dos alunos da rede municipal de ensino, bem como para o apoio alimentar na refeição e merenda escolar.

O IPTU 2019 tem vencimento no dia 7 de janeiro e caso o pagamento seja efetuado em cota única, o contribuinte terá 15% de desconto. Em caso de pagamento parcelado, a primeira parcela deve ser paga até 07/01, sem o desconto da cota única e o valor será dividido em até 11 parcelas, com vencimento a cada dia 5 do mês seguinte. Para maiores esclarecimento, os contatos telefônico são: (71) 3635-1669, (71) 99630-1106, (71) 99617-7278, (71) 99617-7231 ou através do e-mail: iptupmsj@gmail.com.

