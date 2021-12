Prefeitura de Mata de São João inicia cursos em parceria com o SENAI

Com o objetivo de qualificar e oportunizar uma formação técnica profissional, especialmente aos beneficiários do programa Bolsa Família, a Prefeitura Municipal de Mata de São João, através da Secretaria de Ação Social, está realizando uma série de cursos, entre os quais de costura e moda praia. A capacitação, que está sendo viabilizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), é voltada para pessoas de baixa renda para que possam gerar uma renda própria informal ou se preparar para entrar no mercado de trabalho.

Estão sendo oferecidos cursos de Confeccionador de lingerie e moda praia; Construtor de móveis de pallet; Caldeireiro; Soldador; Panificação básica; Produção de biscoitos, petit four e sequilhos; Mecânico de manutenção em motocicletas; Costureiro máquina reta; Processamento de leite (para fabricação de queijos e outros derivados) e Montador e reparador de microcomputadores. As aulas estão acontecendo nos três turnos, nas Escolas Municipais Maria Odília Vasconcelos e Nadir Ribeiro dos Santos e no antigo posto de saúde da família do Monte Líbano.

