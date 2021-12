Prefeitura de Mata de São João inaugura nova feira

Foi inaugurada neste domingo (6), no município de Mara de São João, a Feira do Amado Bahia. Localizada próximo ao posto de saúde do bairro Amado Bahia, a feira foi criada para beneficiar os produtores e vendedores locais e gerar renda para as famílias. O espaço, que começou a funcionar às 6h30, ofereceu grande variedade de produtos, como hortifrúti, lanches, vestuário e produtos importados.

Seu Luiz Carlos é um dos produtores da feirinha, que comercializa frutas no local, contou que essa foi uma ótima solução para ajudar os moradores do Amado Bahia. “Com o desemprego aí, é muito importante que a gente possa ter um ponto de venda, que nos ajuda como pai de família e também o nosso município”, contou.

Assim como o produtor, Dona Marizete também é uma das beneficiadas com o recurso e acredita que a feira irá chamar atenção da população devido aos altos preços dos supermercados. “No mercado você encontra as coisas com preço mais alto e não são naturais. Eu vendo legumes e frutas cultivadas por mim e, assim como em todas as barracas da feirinha, o preço é mais em conta, e isso, com certeza, vai ajudar todo mundo aqui”, declarou a vendedora.

As 20 barracas para a comercialização de produtos foram fornecidas pela prefeitura municipal. Além disso, a Secretaria de Ação Social fornecerá um benefício em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para ofertar um curso de qualificação aos vendedores e produtores. “Investir na geração de renda informal é, sem dúvida, uma das melhores saídas para o desemprego e esse é, realmente, o objetivo da gestão, garantindo melhores condições de espaço e estrutura aos comerciantes locais”, disse a secretária de Ação Social, Mariane França.

