Prefeitura de Mata de São João adere ao Programa Cidade Empreendedora

A Prefeitura Municipal de Mara de São João aderiu ao Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). A iniciativa, que contempla 40 municípios baianos, propõe a melhoria do ambiente de negócios por meio de políticas públicas e ações que fomentem o desenvolvimento dos pequenos negócios. Para isso, destaca o prefeito Marcelo Oliveira, foi eleito durante o encontro um Comitê Gestor para implantar o plano na cidade, o que permitirá traçar um diagnóstico, apontando as necessidades de Mata de São João e os eixos de atuação do programa.

O programa envolve cinco eixos, entre eles o “Educação empreendedora”, que vai atuar dentro das salas de aula e tem previsão para iniciar em agosto deste ano, abrangendo uma média de oito mil alunos. A consultora Sezethe Araújo destaca que serão quatro meses de ação nas escolas e a culminância será uma feira do empreendedor. “Trabalhar o espírito empreendedor nas escolas é fundamental para formar futuros empreendedores”, pontuou

O prefeito Marcelo Oliveira reforça que empreender é uma forma de fazer a cidade avançar e driblar a crise do país. “Nós vamos engendrar todos os esforços para o programa acontecer. Precisamos desburocratizar e aproximar o empresário das compras públicas, sendo esta uma forma de manter as riquezas aqui na cidade, criando possibilidades reais de desenvolvimento”, afirma o gestor, completando que a gestão pública tem feito um grande esforço para fortalecer os microempreendedores e as microempresas.

Ele destaca que, na prefeitura, já existe a sala do empreendedor, que é um ambiente facilitador, uma porta de entrada e saída que busca dar melhores condições às empresas. "A cidade, agora, passará a contar com os técnicos e com a rede de consultores do SEBRAE, que vão atuar juntamente com os gestores municipais e negócios locais, contribuindo para o desenvolvimento da cidade".

