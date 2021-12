Prefeitura de Mata de São faz parceria visando ações de sustentabilidade

A Prefeitura Municipal de Mata de São João, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca (SEAGRI), fechou uma parceria com o Instituto Jildomar Leal. De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Cristiano Magalhães, a cooperação contribuirá para a ampliação das políticas públicas, econômicas, sociais e ambientais, visando a promoção do desenvolvimento sustentável no campo.

O Instituto Jildomar Leal presta serviços de forma voluntária nas áreas de assistência social e de desenvolvimento sustentável, para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. A instituição é uma organização sem fins lucrativos, que objetiva fornecer serviços que contribuam para o desenvolvimento sustentável de zonas rurais.

A SEAGRI, por sua vez, dará suporte na intermediação e desenvolvimento dos projetos que serão desenvolvidos nas comunidades rurais do município. “Trata-se de mais um acordo de cooperação para melhorar a vida no campo. As parcerias entre essas instituições e o poder publico são importantes para o crescimento e fortalecimentos de vínculos, em benefícios a população”, afirmou o secretário.

