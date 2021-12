Prefeitura de Lauro de Freitas promove o Dia “D” de prevenção contra gripe

A Prefeitura de Lauro de Freitas reforça a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 com a realização do Dia “D” de prevenção à doença. A ação será no dia 12/5 (sábado), com a presença de equipes em todas as unidades de Saúde, em postos volantes na cidade e em estabelecimentos comerciais e escolas. O objetivo é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza na população alvo para a vacinação. A Secretaria Municipal da Saúde, que tem como meta atingir 90% do público-alvo, alerta que essa cobertura reduz a circulação do vírus, protegendo também o público não prioritário.

Enquanto não chega o Dia “D”, a estrutura vacinal será mantida pela Secretaria da Saúde, incluindo a visitação de equipes nas residências de pacientes acamados e nas unidades de Saúde, visando atender as pessoas com mais de 60 anos, doentes crônicos, gestantes, mães no pós-parto, crianças de seis meses a menores de cinco anos, portadores de condições especiais, professores, profissionais de Saúde, agentes prisionais e detentos, que são o público-alvo da campanha. Na primeira semana foram vacinadas nove mil pessoas, segundo dados oficiais.

Para o Dia “D” contra o H1N1, já estão confirmados postos nos mercados G Barbosa, Wal Mart, Hiper Ideal, Atacadão Atakarejo, Atacadão, Maxi e Assai. Equipes da Saúde estarão ainda no Largo do Caranguejo, Praça da Matriz, praça em frente ao Parque Ecológico de Vilas, Shopping Estrada do Coco e na Escola Ana Lúcia Magalhães.

Sobre a vacina

A vacina que está sendo distribuída nesta campanha é a trivalente, que cobre os três sorotipos da gripe: H1N1, H3N2 e o influenza do tipo B Yamagata. De acordo com a Fundação Osvaldo Cruz-Fiocruz, o vírus influenza é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global. Uma pessoa pode contraí-la várias vezes ao longo da vida e, em geral, tem evolução autolimitada. Porém, em alguns casos, pode evoluir para uma forma grave. Os vírus influenza são transmitidos facilmente por pessoas infectadas ao tossir ou espirar.

