Prefeitura de Lauro de Freitas exonera comissionados e mantém serviços essenciais

A prefeitura de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), em decreto publicado nesta segunda-feira, 4, exonerou cargos comissionados e funções gratificadas, mantendo, no entanto, todos os servidores responsáveis pelas unidades de urgência e emergência e de atendimento à Covid-19, incluindo os que atuam na fiscalização da pandemia. As demais unidades funcionarão com quadro mínimo que permita a manutenção dos serviços de atendimento ao público.

Os secretários, que tomam posse nesta quarta-feira, 6, às 15h, devem apresentar um planejamento para a pasta à luz das propostas incluídas no Programa de Governo Participativo (PGP) e do orçamento de cada secretaria.

Os novos titulares das pastas farão a transição e o seminário de planejamento nos dias 12 e 13. A partir daí cada secretário vai montar sua equipe para dar andamento à execução dos programas e projetos propostos.

