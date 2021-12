Prefeitura de Castro Alves entrega nova Unidade Básica de Saúde

A Unidade Básica de Saúde (UBS) de Castro Alves já está à disposição da população do município. Com foco na promoção e prevenção em saúde, os pacientes recebem informações, contam com ações de planejamento familiar, preventivo, pré-natal, cuidados para doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, além de tratamento odontológico. Serviços como vacina, curativo e distribuição de preservativos também estão disponíveis.

Composta de duas clínicas do Programa Saúde da Família - Manoelito Cerqueira Lima e a Aurino Azevedo Teixeira, no centro da cidade - a Unidade Básica de Saúde de Castro Alves presta atendimento a pacientes desde o nascimento até a chegada da terceira idade. Além disso, a UBS dispõe de agentes comunitários para o acompanhamento das família.

Durante a inauguração da nova UBS, na terça-feira (21), houve o lançamento oficial do Programa de Informatização da Saúde. Todas as unidades de Saúde da cidade foram contempladas com novos equipamentos. Com investimento próprio, a prefeitura adquiriu 75 computadores, além de 80 tablets, para auxiliar agentes comunitários durante o atendimento de pacientes.

