Prefeitura de Castro Alves anuncia atrações do Arraiá do Poeta

As principais atrações que vão compor a programação dos festejos juninos de Castro Alves foram anunciadas nesta sexta-feira (18). A festa acontece na Praça da Liberdade entre os dias 23 e 25 de junho e tem como tema “Na fé e na tradição, viva o nosso São João”, que relembra a importância de manter acesos antigos costumes da tradicional festa.

Neste ano, o arrasta-pé no Arraiá do Poeta ficará por conta de Targino Gondim, Cavaleiros do Forró, Magníficos, Acarajé com Camarão, Banda Oliveira e Sarapatel com Pimenta. Além das bandas e artistas do forró, foram anunciados, ainda, os cantores Jau e Devinho Novaes, a atração mais pedida pela população.

A cidade, que fica 195 km distante de Salvador, ainda manterá na programação bandas e atrações locais, a tradicional apresentação de quadrilha, as barracas de comidas típicas e a feirinha de artesanato. Entre as novidades, foi também anunciado o "Esquenta São João". Serão 11 dias de festa entre os dias 12 e 22 de junho, com apresentações locais, que vão animar toda cidade antes dos dias oficiais da festa. Segundo o prefeito Thiancle Araújo, o objetivo do projeto é aumentar a participação popular, fomentar a cultura local e movimentar a economia da cidade.

