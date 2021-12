Prefeitura de Candeias prorroga medida de lockdown

A Prefeitura de Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS), acatou a decisão do Ministério Público (MP-BA) e anunciou nesta segunda-feira, 15, a prorrogação da medida de lockdown estabelecida na cidade. O novo prazo estipulado será até às 5h da próxima sexta-feira, 19.

De acordo com a determinação, a promotora de Justiça, Andréa Scaff de Paula Mota, considerou que caso a gestão não tivesse adotado as ações de combate de forma antecipada e preventiva, a situação epidemiológica poderia estar ainda mais agravada. Para a promotora o período de medidas restritivas de circulação de pessoas não seria suficiente para diminuir o contágio.

Scaff ainda recomendou que o prefeito e a secretaria de saúde “se abstenham de flexibilizar as medidas em vigor sobre a restrição de circulação de pessoas e de regulamentação da atividade de comércio não essencial, sem que tenha sido superada a fase de aceleração do contágio, de acordo com os dados de contaminação, internação e óbito”.

O prefeito da cidade, Pitágoras Ibiapina, afirmou que a prorrogação será fundamental para conter o avanço da doença e preservar vidas. Por fim, ele ainda disse que irá aumentar a fiscalização e fez um apelo para a população ficar em suas casas.

adblock ativo