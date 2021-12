Prefeitura de Candeias anuncia interesse em adquirir a vacina Coronavac

A prefeitura de Candeias encaminhou um ofício com o intuito de celebrar um protocolo de intenções junto ao Instituto Butantan, em São Paulo, para a aquisição de 51.778 doses da vacina contra a Covid-19. O município é um dos primeiros da Região Metropolitana de Salvador (RMS) a demonstrar interesse em comprar lotes do imunizante.

O documento foi assinado pelo prefeito Pitágoras Ibiapina e encaminhado ao diretor do Butantan, Dimas Tadeu Covas. Conforme o ofício, a aquisição das mais de 51 mil doses deve atender, em um primeiro momento, aos grupos prioritários “definidos pelo risco de evolução para quadros graves”.

Segundo informações da prefeitura, o município já possui um plano de imunização pronto para a população candeense, a ser iniciado pela Clínica de Imunização Proteger. Em nota, o prefeito, que é médico e já teve Covid-19, destacou a importância da vacinação devido ao número de mortos.

“Fui acometido por essa doença, e em nossa cidade 67 pessoas perderam a vida. Nossa luta é evitar mais perdas e a proteção da saúde dos candeenses. Não estamos medindo esforços para que possamos contar com a vacina o mais rápido possível”, afirmou o gestor.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Candeias possui cerca de 87.458 habitantes. O número de casos confirmados de Covid-19 na cidade foi de 2.992, de acordo com último balanço publicado no site da prefeitura, no último dia 30 de dezembro.

