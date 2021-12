Prefeitura de Camaçari requalifica fontes das praças Abrantes e Montenegro

A Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria da Infraestrutura (SEINFRA), requalificou os elementos ornamentais das fontes luminosas das praças Abrantes e Desembargador Montenegro, no centro da cidade. Os equipamentos se tornaram, ao longo do tempo, alguns dos principais cartões-postais do município da Região Metropolitana de Salvador.

Em cada estrutura, conforme os técnicos da SEINFRA, foram instaladas bombas blindadas e substituído o sistema de iluminação incandescente para o de LED, visando a redução no consumo de energia elétrica em 90%. Além disso, os transformadores de energia foram trocados por equipamentos que possuem uma tecnologia moderna e foi instalado o sistema de sonorização nas fontes.

“No espaço, foram utilizados componentes e ferramentas tecnológicas de ponta da informática para o comando da água, luz e som. Transformação que resulta na otimização do consumo energético das fontes, que agora possuem equipamentos de menor consumo”, explicou a secretária Joselene Cardim.

Uma das propostas do projeto contempla a redução do consumo residual de água para quase zero e estimula a sustentabilidade. Para isso, as instalações hidráulicas foram substituídas e houve a impermeabilização dos poços do espelho d’ água.

Outras benfeitorias, ainda segundo os técnicos, ocorreram com a repaginação da casa de máquinas e do sistema de comandos eletrônicos com automação, composto por equipamentos de informática que possibilitam a sincronização entre os jatos de água, luzes e som.

