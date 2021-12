Prefeitura de Camaçari proíbe fogueiras e fogos de artifícios durante pandemia

Tradições juninas, fogueiras e queimas de fogos de artifício estão proiibidas em Camaçari, por conta da pandemia do Coronavírus. O decreto da prefeitura, publicado no Diário Oficial do município, é temporário e visao evitar aglomerações para não agravar os sintomas gripais de pessoas doentes em decorrência da fumaça expelida pelas fogueiras e fogos de artifício.

A medida também suspendeu os alvarás de licença para o funcionamento de estabelecimentos que comercializam fogos de artifício, concedidos antes da publicação do decreto.

Camaçari registra, até o momento, 608 casos de pessoas infectadas pelo novo Coronavírus e 13 óbitos decorrentes da COVID-19.

