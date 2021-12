Prefeitos e primeiras-damas são convocados para aderir ao programa Mais Infância

As atividades do Programa Mais Infância foram encerradas, nesta terça-feira (5), em Salvador, com o 1º Seminário Estadual do Mais Infância. Durante o evento, foram avaliadas as ações realizadas neste ano e discutidas as que serão implementadas em 2018, visando fortalecer a rede de proteção à criança no Estado. A iniciativa das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) contou com a participação de cerca de mil pessoas, entre os quais gestores municipais e educadores, além de primeiras-damas municipais.

A primeira-dama do Estado e presidente das VSBA, Aline Peixoto, destacou a importância da participação das primeiras-damas municipais no programa. “Chamei as primeiras-damas da Bahia, mostrei a elas a parte social e a parte do coração do Mais Infância e, hoje, elas conheceram também a parte técnica do programa. As Voluntárias Sociais não conseguiriam fazer nada sozinhas, por isso precisamos da ajuda das primeiras-damas”. Uma das ações para a manutenção do programa, completou Aline Peixoto, foi usar o dinheiro obtido com o cerimonial do Palácio da Aclamação para reformar diversas creches baianas e capacitar professores”.

Durante o seminário, o coordenador do Mais Infância, Manoel Calazans, relatou que, durante o ano, a capacitação dos educadores de creches da primeira infância envolveu nove encontros. “Encerramos, hoje, a etapa 2017, com o envolvimento de 208 creches de Salvador e mais de 450 professores participantes da formação. Este é um grande evento para sensibilizar a sociedade baiana sobre a importância de se cuidar da infância de zero a cinco anos. A ideia é criarmos essa rede de sociedade e chamar a atenção dos prefeitos, prefeitas e primeiras-damas para a importância desse cuidado com a infância”.

O representante da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça da Bahia, Marcel Mariano, afirmou que a iniciativa da rede é um ponto de partida para novas ações. “Vamos colocar toda a estrutura da Comissão da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça à disposição das Voluntárias Sociais. Desta parceria podem surgir ações para ajudar as famílias carentes que estão fora do mercado de trabalho, auxiliar o menor infrator que se envolveu com as drogas ou com os crimes, e também auxiliar as crianças na alfabetização, na saúde, na escolarização e na segurança".

A promotora de Justiça Cíntia Guanaes, também deu a sua opinião, afirmando que a parceria para a prevenção é essencial. “A gente previne para que não se chegue à precarização dos direitos e garantias das crianças. Esse trabalho junto com as Voluntárias Sociais é fundamental pela capilaridade. Ele faz com que as ações cheguem mais às pessoas e a gente evita que depois, já com prejuízo da infância, seja necessária uma judicialização”.

