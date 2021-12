Prefeitos de 68 municípios celebraram convênios com o Governo do Estado

Prefeitos de 68 cidades baianas e 26 deputados se reuniram com o governador Rui Costa, nesta segunda-feira (13), para celebrar a formalização de 71 convênios entre o Governo do Estado e os municípios. Os convênios, assinados no auditório da Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA), em Salvador, são para a realização de obras de pavimentação de ruas, drenagem, macrodrenagem, reforma de estádios, ginásios, mercados e centros de abastecimentos, construção de pontes, aquisição de veículos e equipamentos para agricultores familiares e cessão de uso de bens móveis de saúde. O investimento é de R$ 37 milhões.

O governador Rui Costa afirmou que o ato simbolizou a união de esforços daqueles que trabalham intensamente para continuar transformando a Bahia, gerando desenvolvimento e renda. “Quem me acompanha sabe o quanto eu valorizo a relação com o município. Conseguimos fazer mais e melhor com parceria. No próximo dia 27, anunciou, um novo ato será feito com novos municípios para a celebração de mais convênios.

Entre as cidades beneficiadas, Juazeiro, no Norte da Bahia, será contemplada com a cessão de 108 bens móveis hospitalares, no valor de R$ 633 mil. Já Luis Eduardo Magalhães, no Extremo Oeste, será beneficiada com R$ 6 milhões para a pavimentação e microdrenagem. Candeias, por sua vez, ganhará na área de esporte com a licitação para a reforma do Estádio Municipal David Caldeira, conhecido por Caldeirão, representando um investimento da ordem de R$ 1,8 milhão.

