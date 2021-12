Prefeitos da Região Metropolitana de Salvador decidem manter fechamento do comércio

Os prefeitos das cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS) decidiram manter o comércio fechado, após reunião com o secretário da Saúde do Estado (SESAB), Fábio Vilas-Boas, nessa quinta-feira (2). “Eu sei que o pessoal está preocupado com a data e em especial com a retomada da economia, mas a orientação dos técnicos e do governo do Estado é manter o isolamento”, disse o prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo, anfitrião do encontro,

O secretário estadual da Saúde orientou que apenas os serviços essenciais funcionem até o dia 15 deste mês. Antes, na próxima quinta-feira (9), os gestores dos municípios da RMS devem ter uma reunião com o governador Rui Costa para avançar na discussão dos protocolos de reabertura do comércio.

Ainda não é possível falar em data de reabertura do comércio, segundo o prefeito de Camaçari. “Estamos, junto com o governo elaborando esse plano para ser apresentado à população baiana. É uma ansiedade em especial dos comerciantes da Bahia. Mas, no momento, a orientação total é ainda orientar o isolamento para preservar as vidas. E esta questão macro que os prefeitos são cobrados, da data, ainda é precoce falar enquanto a curva não diminuir”.

