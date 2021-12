Prefeito de Castro Alves vence prêmio de políticas públicas do SEBRAE

O prefeito de Castro Alves, Thiancle Araújo, foi premiado pelo destaque em Políticas Públicas para o Desenvolvimento de Pequenos Negócios, na 11ª edição do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, em cerimônia realizada na quarta-feira (28), no Hotel Fiesta, em Salvador. A premiação é parte de um programa de reconhecimento de prefeitos e outros gestores municipais que atuam para que seu município cresça através do empreendedorismo. No projeto “Castro Alves: da poesia ao empreendedorismo”, com o qual concorreu, foram apresentadas as principais ações que a colocaram entre as oito cidades mais empreendedoras do Estado.

Durante o evento de premiação, Thiancle Araújo ressaltou a importância do prêmio para o fomento do empreendedorismo, através do apoio a projetos de auxílio e capacitação de microempreendedores e pequenos empresários. “Por meio da Sala do Empreendedor, estimulamos a independência da nossa cidade, conseguimos inspirar novos empreendedores, capacitar pequenos empresários e auxiliar projetos importantes que movimentam a economia do município”, relatou. Ligado à Secretaria Municipal de Empreendedorismo, a Sala do Empreendedor realiza cursos, palestras e workshops; articula parcerias para os pequenos empresários; e estimula atividades empreendedoras em diversas áreas.

Por vencer a categoria principal do prêmio, o município passa a fazer parte do Projeto Cidade Empreendedora, contemplada com R$ 100 mil em consultoria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e, além disso, irá participar, em 2019, da versão nacional da premiação, em Brasília. O prefeito de Castro Alves concorreu no prêmio da SEBRAE com outras 12 cidades, entre as quais Salvador, Guanambi, Jequié, Luís Eduardo Magalhães e Miguel Calmon.

