Prefeito de Candeias é afastado do cargo por improbidade administrativa

A Câmara Municipal de Candeias acatou a denúncia contra o prefeito Doutor Pitágoras e decidiu pelo afastamento cautelar do gestor por 90 dias, por improbidade administrativa. A decisão foi tomada em sessão na casa legislativa, nessa quinta-feira (9), por 9 votos a 8, e foi motivada por uma suposta compra superfaturada de respiradores e máscaras pela prefeitura. De acordo com o Ministério Público Federal na Bahia (MPF), a suspeita é que a gestão pagou R$ 175 mil por cada um dos oito ventiladores adquiridos, sendo que a Prefeitura de Salvador teria comprado equipamentos do mesmo tipo pelo valor de R$ 32 mil a unidade. Assume o cargo interinamente a vice-prefeita Márcia Gomes, que já foi empossada no mesmo dia.

Os vereadores de Candeias aprovaram o afastamento para apurar denúncias de irregularidades na gestão municipal. O pedido, solicitado por um morador da cidade foi votado em duas etapas. Segundo a Câmara de Vereadores, a ação visa investigar os atos ilícitos com transparência, sem que haja interferência política e administrativa. Na primeira parte da sessão, os parlamentares apreciaram a denúncia e decidiram pelo recebimento de forma nominal por 9 votos favoráveis e 8 contrários.

Na segunda parte, a votação foi secreta e o afastamento foi confirmado. O vereador Diego Maia chegou a propor que a segunda votação fosse aberta, mas os parlamentares rejeitaram o pedido. O líder do governo na Câmara, Gil Soares, solicitou a suspensão da votação por dez minutos para a confecção de novas cédulas, mas o pedido não foi acatado pelos demais colegas. O vereador afirmou que o regimento interno da casa, no art. 77, foi desrespeitado porque, para o afastamento, é necessário 2/3 de votos, ou seja, 12 votos. (Com informações do Madre Notícias).

