Prefeita empossada em Candeias é impedida de entrar na sede da prefeitura

Empossada como prefeita de Candeias, na noite da última quinta-feira, 9, após o afastamento do gestor anterior, Pitagóras Ibiapina (PP), Maria Márcia Gomes (PSDB) foi impedida de entrar, por uma equipe da polícia militar, na sede da prefeitura, nesta sexta-feira, 10, onde daria início à gestão.

"A gestão anterior já vinha cometendo outras obstruções, já até esperávamos. Vamos continuar fazendo o que precisa para ajudar a cidade neste período de pandemia. Muitos assuntos precisam de atenção, como saúde e a questão dos precatórios do município", disse a atual gestora.

Pitágoras afastado

175 mil reais. Esse foi o valor faturado por cada um dos 8 ventiladores adquiridos pela prefeitura de Candeias, o que levou ao afastamento cautelar do prefeito Pitágoras Ibiapina (PP) pelo prazo de 90 dias. A prefeitura de Salvador, por exemplo, teria comprado equipamentos semelhantes e pago por cada unidade o valor de R$ 32 mil, o que corresponde a 500% a mais, em termos de comparação.

Após ser apresentada por Marcelo Anderson Vilas Boas, morador da cidade, a denuncia chegou à Câmara Municipal.

A casa então, acatou a denúncia, e determinou, por 9 votos a 8, o afastamento do prefeito Pitágoras por 90 dias.

Os vereadores que votaram a favor da denúncia foram: Lucimeire Nascimento (presidente da Câmara), Arnaldo Araújo, Edmilson Amaral (Mica), Rosana de Bobó, Fernando Calmon, Irmão Gerson, Nal da San Martins, Jorge da JM e Valdir Cruz.⠀

Votaram contra: Rita Loira, Gil Soares, Ivan do Prateado, Alcione, Diego Maia, Val Enfermeiro, Silvio Correia e Pastor Adailton Sales.

De acordo com o vereador Edmilson Andrade (Solidariedade), a denúncia foi baseada no decreto 201/67- artigo 70 da lei orgânica do município. "Foram seguidos o rito de acordo com as leis específicas. Com o afastamento do prefeito, a cidade criou um clima de esperança e alegria. O povo espera ansioso pelo afastamento definitivo do gestor", reiterou.

Os vereadores Fernando Calmon, Irmão Gerson e Rita Loira formam a comissão, que deve apresentar, em até 90 dias, relatório para ser levado à uma outra votação em plenário.

Maria Márcia disse que já estão sendo tomadas as providências jurídicas para obter o direito que, constitucionalmente, lhe foi dado pela Câmara Municipal.

"O que a gestão anterior está fazendo é inconstitucional. Vamos trabalhar para resolver a situação e fazer o que tem que ser feito", finalizou

