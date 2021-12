Prazo para negociação de dívidas fiscais é prorrogado em Lauro de Freitas

Em Lauro de Freitas, o prazo para aderir ao Programa de Regularização de Débitos Fiscais (PRD) foi prorrogado para o dia 30 de setembro. O contribuinte poderá negociar dívidas com condições especiais de até 100% de desconto de juros e multas, além de parcelamento facilitado em até 60 meses.

O secretário municipal da Fazenda, Luiz Cláudio Guimarães, afirmou que o prazo para as negociações foi ampliado devido ao momento de pandemia causada pelo Coronavírus. "É uma nova oportunidade para que os contribuintes possam quitar seus débitos, aproveitando todos os benefícios”, enfatizou.

A adesão ao programa PRD pode ser realizada no site da Secretaria Municipal da Fazenda (sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br), em uma das unidades do Banco de Serviços (Empresarial Torres Business, Recreio Ipitanga, ou nas Administrações Regionais (AR) de Itinga e Areia Branca). De janeiro até o momento, mais de cinco mil pessoas realizaram suas negociações por meio do PRD, de acordo com o órgão.

