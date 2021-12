Praia para Todos será lançado em Praia do Forte

Com o objetivo de promover o banho de mar aos banhistas com algum tipo de limitação física, o Praia para Todos leva acessibilidade às praias de Praia do Forte. O projeto de inclusão social destinado a pessoas com dificuldade de locomoção, cadeirantes e idosos será lançado neste sábado (12), às 8h. O funcionamento da ação, que deverá chegar também a Imbassaí, se dará com cadeiras anfíbias, com rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar. Elas possuem cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável.

Com capacidade para suportar até 120 kg, as cadeiras são flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável. Por serem mais altas, permitem que o usuário entre no mar em uma profundidade segura. O prefeito Marcelo Oliveira, fala sobre a importância do ato de responsabilidade social que vai promover inclusão e acessibilidade. “Temos um litoral extenso e um dos mais visitados no Brasil. Nada mais justo que proporcionar um momento de lazer às pessoas que têm dificuldades em se movimentar para que elas se sintam protegidas”.

A secretária de Saúde, Tatiane Rebouças, destacou a importância incluir tanto os moradores quanto os turistas e visitantes que tenham dificuldades para aproveitar as praias por falta de acessibilidade. “As cadeiras anfíbias vão permitir que as pessoas que estão, de certa forma excluídas, possam desfrutar da praia de forma segura e tranquila”. O projeto Praia para Todos é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Mata de São João.

