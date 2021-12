Praia do Forte sedia show de blues

Praia do Forte recebe a banda RestGate Blues, que traz ao público o mais puro blues originário da região americana do Mississipi. A apresentação será neste sábado (14), às 21h, no Coreto da Praça da Alegria. O show faz parte do Projeto Tem Música no Coreto, da Secretaria de Cultura e Turismo do município.

Além de músicas de sua autoria, a banda inclui, no repertório, clássicos do blues, com letras cantadas em inglês e em português, que falam de amor e de acontecimentos do cotidiano. “Passeamos pelas mais variadas subdivisões do blues. Pelo slow blues, shuffle, boogie blues, jump blues, funk blues, entre outras vertentes. O blues da RestGate tem feito seguidores nos mais variados lugares, dentro e fora de Salvador”, detalha Jr. Wyll.

Formada em 2002 pelos músicos Jr. Wyll (voz e harmônica), Átila Caribé (guitarra e vocais), Uirá Tiago (bateria e vocais) e Rayan Ribeiro (baixo e vocais), a RestGate Blues tem como nome um trocadilho, feito com o lugar de onde surgiu o grupo: o bairro do Resgate, em Salvador.

Sobre o projeto - O Tem Música no Coreto acontece todos os sábados, sempre às 21h, e em outras ocasiões especiais ao longo do ano. No palco fixo acontecem apresentações de diversos gêneros musicais. Além do blues, artistas de samba, MPB, Jazz, partido alto, rock, entre outros, marcam presença no espaço.

adblock ativo