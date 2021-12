Praia do Forte sedia o 3º Festival Tempero no Forte

De 29 de novembro a 1º de dezembro, Praia do Forte irá sediar o 13º Tempero no Forte – Festival de Cultura e Gastronomia de Praia do Forte. Durante o eveto, chefs convidados e locais promoverão degustações, criações de pratos brasileiros e internacionais e bate-papo. Além dos 25 restaurantes e pousadas participantes, marcará presença o espaço Cozinha Show, criado para funcionar como o point oficial dos interessados em gastronomia. Este ano, as inscrições gratuitas para as aulas serão realizadas através da Plataforma Foodpass ou presencialmente, nos dias de evento, até uma hora antes do início de cada atividade.

As aulas com os profissionais da gastronomia começam no dia 29, das 19h30 às 20h30, no Cozinha Show, com a chef e curadora do festival, Tereza Paim, em noite de autógrafos do seu livro recém-lançado, Na mesa da baiana - receitas, histórias, temperos e espírito tipicamente baianos. Na ocasião, ela vai ensinar a fazer vatapá de camarão e polvo. No dia 30, das 18h às 19h, será a estreia no evento da doceira gaúcha Laura Estima, que revelará os segredos da arte de fazer bolos e dará a receita do bolo de amêndoas e mel. Na sequência, das 19h30 às 20h30, o chef do Senac, Sergio Paiva, ensinará a preparar um prato de camarão ao molho agridoce com abacaxi. Para encerrar o segundo dia da Cozinha Show, a chef pernambucana Dani Dahoui, do bistrô Ruella, em São Paulo, abordará o tema Na cara e na coragem: cada um tem sua receita de felicidade, e levará para os alunos sua receita de brownie.

No terceiro e último dia do Tempero no Forte, as crianças poderão participar da oficina “Minichef”, das 15h30 às 16h30, no Cozinha Show, sob a condução do chef Fredy Miranda, do Tivoli Ecoresort. Com o tema O sabor de brincar, o profissional ensinará o passo a passo para fazer minicupcakes. Em seguida, das 17h às 18h, o chef paulista Willian Ribeiro, também do Tivoli Ecoresort, falará sobre a preparação de uma mandioca brava com maionese de tucupi e pimenta jiquitaia. O influenciador digital paulista Marcelo Sampaio, por sua vez, preparará o Afro Arroz de Pilli Pilli e falará sobre sua experiência de garimpar sabores da África, das 18h30 às 19h30. Já a chef veterana no festival, Morena Leite, falará sobre o tema Jornada gourmet – especiarias do mundo, das 20h às 21h.

O Tempero no Forte - Festival de Cultura e Gastronomia de Praia do Forte é realizado pelo Governo Federal, com Patrocínio da Cielo, através do Ministério da Cultura, e do Hiperideal, através da Lei de Incentivo Estadual Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O evento conta também com o apoio da Prefeitura de Mata de São João, SEBRAE, SENAC, Turisforte e CLN/Invepar. Mais informações podem ser conferidas no site www.temperonoforte.com.br ou no perfil do Instagram @temperonoforte.

