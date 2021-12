Praia do Forte sedia festival de cultura e gastronomia

A charmosa vila de Praia do Forte, no município de Mata de São João, sedia, mais uma vez o Festival Tempero no Forte, entre os dias 28 de novembro e 8 de dezembro. Ao longo dos 11 dias de festival que une cultura e gastronomia em sua 14ª edição, o público vai contar com uma programação sortida, incluindo a participação de 16 expositores na Feira de Moda, Artesanato e Design; oito aulas gratuitas na Cozinha Show; três cursos de capacitação para empresários; e seis shows.

Destaque, ainda, para a seresta instrumental com orquestra e banda de jazz, aulão de capoeira, fanfarra e charangas, além dos cinco eventos paralelos nos restaurantes e um evento nacional no Castelo Garcia D’Avilla. Com acesso gratuito a todas as atrações, o festival conta com 28 restaurantes participantes e 12 pousadas parceiras.

O evento contará com o apoio da Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pela administração da BA-099, que liga Salvador àquela região. Dentre as ações de apoio realizadas pela CLN, estão a distribuição de folhetos na Praça de Pedágio sobre o festival; disponibilização de outdoor; e informações sobre o evento em painéis de LED ao longo da rodovia e divulgação por meio da imprensa e redes sociais.

“Valorizar a cultura e o desenvolvimento locais são compromissos da CLN ao longo da nossa trajetória e, há sete anos, apoiamos essa importante iniciativa, que é o Tempero no Forte. Para nós, é um orgulho fazer parte desse evento que movimenta a cena econômica da região e contribui para o fortalecimento do turismo”, destaca o coordenador de comunicação e sustentabilidade da CLN, Loran Santos.

A organizadora do Festival Tempero no Forte, Djanira Dias, reforça que a realização do evento só é possível graças ao apoio e marcas e instituições. “É o caso da CLN, que sempre acreditou no nosso festival, entende a importância do projeto e contribui de forma decisiva para a sua divulgação e viabilidade. No ano passado, por exemplo, tivemos mais de 425 mil visualizações nas redes sociais e ampla mídia espontânea local e nacional”.

O Festival Tempero no Forte é uma realização do Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura e Turismo, com patrocínio do Governo do Estado da Bahia, entre outros, e apoio da Prefeitura de Mata de São João, do SENAC, SEBRAE e Turisforte. Esse ano, a expectativa é reunir em torno de 20 mil pessoas nos 11 dias de evento. Com programação gratuita, todas as atividades poderão ser consultadas no endereço https://www.temperonoforte.com.br .

