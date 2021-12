Praia do Forte sedia evento comemorativo ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), Praia do Forte sedia mais uma edição da Semana do Meio Ambiente, que começa neste sábado (2), com a tradicional Gincana do Meio Ambiente, com a participação das crianças da vila. A programação prossegue até o dia 8, envolvendo atividades lúdicas, esportivas e musicais, além de bate-papo sobre o tema.

Dentro da programação, destaque para a roda de conversa “Litoral Norte da Bahia: Empreendedorismo e Natureza podem caminhar juntos?”, no dia 6, às 18h30, no Instituto Baleia Jubarte. Com entrada gratuita, a atividade conta com a participação de empreendimentos da região e empresários que vão debater sobre o tema. O encerramento do evento ficará a cargo da apresentação dos vídeos premiados da Escola Alaor Coutinho; da apresentação do Coral do Mar, do Projeto Tamar; e do forró do Trio Imbassaê, a partir das 18h30, no Instituto Baleia Jubarte.

