Praia do Forte sedia a 3ª Feira Orgânica do Projeto Horta nas Escolas

A 3ª Feira Orgânica do Projeto Horta nas Escolas acontece no próximo dia 10/11, a partir das 8h, na Praça da Igreja, em Praia do Forte. O projeto contará com produção agrícola de 150 estudantes de 14 instituições públicas de ensino dos municípios de Camaçari, Mata de São João e Entre Rios. Além de comprar hortaliças orgânicas produzidas nas escolas participantes, o visitante também poderá assistir a apresentações culturais, experimentar a oficina de plantio e conhecer experimentos científicos criados pelos alunos. A entrada no evento é gratuita.

A coordenadora pedagógica do Instituto Imbassaí, ONG responsável pelo Projeto Horta nas Escolas, e organizadora da Feira Orgânica, Maria Helena Brasileiro, fala sobre a importância do evento. "A Feira Orgânica é um momento de culminância do Projeto Horta nas Escolas. Exibimos o trabalho feito durante o ano para a comunidade e patrocinadores. Mostramos resultados concretos do projeto em relação à produção das escolas e desenvolvimento dos estudantes quanto ao aprendizado".

O dinheiro arrecadado com a venda dos produtos, completa a coordenadora, será revertido para os Clubes da Horta, que são grupos formados por estudantes, professores e funcionários, todos responsáveis por administrar a horta em sua instituição de ensino. Faz parte da metodologia, inclusive, que as crianças em conjunto com os adultos do clube decidam como administrar os valores adquiridos com a venda das hortaliças na feira.

Iniciativa do Instituto Imbassaí, o Projeto Horta nas Escolas visa o desenvolvimento de hortas em espaços ociosos de instituições de ensino, resultando na criação de um espaço educativo experimental para crianças e adolescentes de escolas públicas.

