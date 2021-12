Praia do Forte recebe placas e cartilhas sobre condutas ambientais

A Prefeitura de Mata de São João instalou 100 placas de sinalização e confeccionou 500 cartilhas educativas sobre legislação ambiental e os ecossistemas locais. Nas placas constam orientações educativas e legais. Já as cartilhas trazem informações sobre condutas conscientes nos recifes de coral e serão distribuídas para o público através dos operadores de mergulho locais.

A iniciativa, que beneficia os moradores e frequentadores de Praia do Forte e da região do Loteamento Quintas do Castelo da Torre, incluindo o corredor ecológico da Lagoa Aruá, é resultado de uma ação de fiscalização da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente do Município.

adblock ativo