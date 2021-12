Praia do Forte recebe a 12ª edição do Festival Tempero no Forte

Cores e sabores das frutas tropicais em meio a pratos preparados por chefs e cozinheiros, cujo desafio de buscar a alquimia perfeita nos ingredientes está, literalmente, em suas mãos. É com esta proposta que o Festival Gastronômico Tempero do Forte volta à Praia do Forte, no Litoral Norte baiano, em sua 12ª edição, prometendo encantar diferentes paladares. O evento, que acontece entre os dias 30/11 e 10/12, conta com a participação de 31 restaurantes do distrito e do entorno. Gratuito, o festival oportuniza ao público aulas, cursos, música, artesanato e, claro, muitas “atrações” gastronômicas, especialmente as locais, valorizando, desse modo, os talentos da terra.

Com o tema Frutas Tropicais, o Festival Gastronômico Tempero do Forte tem um importante apelo cultural e turístico, como destaca a organizadora e produtora do evento, Djanira Dias. “O festival é um produto turístico e cultural consolidado em 12 edições consecutivas e que move a economia criativa da região, porque movimenta os pequenos e médios empreendedores, desde pousadas e resorts a restaurantes, que ganham mais visibilidade com a presença dos participantes locais e turistas. Também promove um intercâmbio cultural, através de shows, da feirinha de artesanato e dos pratos criativos, a exemplo do que será assinado pelo chef Ofir Oliveira, do Pará, feito com uma fruta popular na região, chamada bacuri. Virão profissionais de São Paulo, como Morena Leite, uma das principais referências da gastronomia brasileira”.

Além disso, Djanira destaca as aulas gratuitas sobre gastronomia nacional e os cursos, também gratuitos, oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e FENAC – Centro de Eventos e Negócios, destinado à mão de obra local. O festival é realizado através do Programa Faz Cultura, do Governo do Estado, além do apoio da Prefeitura Municipal de Mata de São João (município ao qual o distrito de Praia do Forte pertence), do Hiperideal e da Adega.

Diferencial gastronômico

A curadora do Festival Gastronômico Tempero do Forte, Tereza Paim, que desde a sua primeira edição está à frente do evento, fala sobre a sua importância e do seu crescimento ao longos dos anos. “O festival trouxe um diferencial gastronômico para Praia do Forte, porque atrai turistas de todo o país e, sobretudo, há toda uma preparação dos restaurantes para oferecerem o melhor da sua cozinha. Acredito que ele vem amadurecendo cada vez mais, trazendo menos profissionais de fora e valorizando mais os nossos chefs locais”.

O secretário de Cultura e Turismo de Mata de São João, Alexandre Rossi, conta que a prefeitura municipal é parceira do festival desde 2006, quando foi realizada a sua primeira edição, a cargo de Tereza Paim. “Podemos dizer que o evento é um grande legado, deixando marcas na nossa região, a exemplo da Casa de Farinha, que foi criada no ano de sua inauguração e, até hoje, cinco comunidades locais operam o espaço, que se tornou um importante ponto turístico de Praia do Forte. A cada ano, o festival traz novidades, gerando negócios para a região, como aumento da ocupação, além de proporcionar mais visibilidade ao nosso município e promover uma importante troca de experiências entre os chefs da gastronomia”.

Confirmados

Dentre os restaurantes confirmados estão À Sombra do Coqueiral (Tivol Eco Resort), Atelier 72, Beach Stop, Casa de Praia, Casa do Forte, Donana, Feijão de Corda, Hoopa, Its, Made in Bahia, Mediterraneus, Polo, Porto Forte, Porto da Lua, Porto Zarpa. O festival gastronômico percorrerá, também, o entorno de Praia do Forte, com as presenças do Beiju com Tudo Dentro, em Arembepe; Empório Jacuípe, em Jacuípe; Terroir do Axé, na Lagoa de Aruá (distrito de Açu da Torre) e Polomar, no Mirante Praia do Forte, localizado no empreendimento Lagoa de Aruá.

