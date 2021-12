Praia do Forte recebe 14ª edição de festival gastronômico

Praia do Forte recebe, nesta quinta (28), a 14ª edição do Festival Cultural e Gastronômico Tempero no Forte. O evento que atrai os amantes da boa gastronomia será aberto às 17h, com o tradicional Cortejo de Baianas e a Charanga de Mata de São João, que saem do pórtico em direção ao centro da vila, convidando moradores e visitantes a seguirem o grupo. Até 8 de dezembro, sob o tema “Caju, castanha e maturi”, 28 estabelecimentos, entre restaurantes, pousadas e hotéis de Praia do Forte e do entorno, estarão envolvidos. Apresentarão suas criações 28 chefs locais, seis profissionais de Salvador e cinco de outros estados.

Uma das novidades desta edição do Festival Cultural e Gastronômico Tempero no Forte é o projeto “Gastronômade”, que acontece em 60 cidades do Brasil e realiza, nesta etapa na Bahia, um almoço no cenário do Castelo Garcia D’Ávila, no sábado (30), às 13h. Orquestrado pela chef Nalva Oliveira, titular do Restaurante Taverna Paradiso, em Praia do Forte, o banquete será servido em sete etapas com harmonização.

Outro evento especial do festival é o “Almoço do mar”, que tradicionalmente é realizado no Porto da Lua Boutique Hotel. O almoço também será realizado no sábado (30), tendo como chef convidado o paranaense Clayton Aguiar, de Foz do Iguaçu, que fará também uma aula-show, dando dicas especiais sobre o prato que criou para o evento.

Livraria gastronômica - Outra novidade é a “Livraria gastronômica”, que será instalada no Hotel Via dos Corais, na sexta (29) e no sábado (30), das 10h às 22h. Com curadoria do jornalista gastronômico, editor e atual coordenador do Observatório da Gastronomia de São Paulo, André Boccato, o espaço vai reunir um acervo com mais de 80 títulos, que estarão à venda.

Além da gastronomia, o festival abraça a música instrumental e regional, a arte, o artesanato e as tradições populares locais, oferecendo atrações gratuitas como a Cozinha Show, Música Instrumental com Tempero, Mercado do Forte, Cultura com Tempero e Festival Comunidade, bem como eventos paralelos, que acontecem nos restaurantes e pousadas participantes.

Para quem gosta de experiências gastronômicas e aprecia música instrumental, os shows do “Música Instrumental com tempero” acontecem gratuitamente na sexta (29) e no sábado (30), das 19h30 às 22h, no Projeto Tamar, reunindo repertório que passeia pelo clássico, jazz, blues, ska e soul. Entre as atrações musicais, a Orquestra Santo Antônio, que circula pela vila com a Seresta Instrumental e o grupo Skanibais. Também fazem apresentações a Banda Bago de Jazz e a atração nacional Orleans Street Jazz Band, que se apresentará no Palco do Tamar.

O Tempero no Forte é uma realização do Ministério da Cidadania e da Secretaria Especial de Cultura, com patrocínio da Cielo, pela Lei Federal de Incentivo e do Governo do Estado da Bahia, através do Fazcultura. Os detalhes da programação do evento podem ser conferidos no site www.temperonoforte.com.br ou no Instagram @temperonoforte.

Serviço:

Evento - 14º Festival Cultural e Gastronômico Tempero no Forte

Dias - Circuito de Restaurantes: de 28/11 a 8/12 e atrações culturais e gastronômicas: de 28 a 30/11 e 7/12

Locais - Litoral Norte e Praia do Forte (Circuito dos Restaurantes) e Vila de Praia do Forte (atrações culturais e gastronômicas)

