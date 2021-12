Praia do Forte ganha obra do artista plástico Bel Borba

A Praça do Castelo, em Praia do Forte, ganhou uma obra de arte do artista plástico Bel Borba, famoso por suas intervenções públicas com a técnica do painel em mosaico. Mais do que uma peça decorativa, as imagens inspiradas em elementos presentes na Casa da Torre de Garcia DÁvila, como a Gameleira, o Santo Antônio, o brasão da família Garcia D’Ávila e o próprio Castelo, são uma aula sobre a história de Garcia D’Ávila.

O secretário de Cultura e Turismo de Mata de São João, Alexandre Rossi, ressalta que a Praça do Castelo surge como um novo espaço para que as pessoas tenham mais conhecimento sobre a Casa da Torre. “Além disso, o local vai servir como um ponto de encontro de artistas, onde vão ocorrer exposições”.

