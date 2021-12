Praia do Forte ganha nova quadra de futevôlei

Praia do Forte, no litoral de Mata de São João, recebeu uma nova quadra de futevôlei. Além de dar mais vida à Praça do Artista, onde foi instalado, o equipamento configura-se como um novo espaço de lazer da comunidade, principalmente à noite, e vai possibilitar a realização de torneios e aulas da modalidade para crianças e adultos. A quadra oferece uma infraestrutura composta de grades, iluminação, chuveiro e local para guardar objetos.

Construída pela Prefeitura de Mata de São João, após o espaço original, na Praça da Igreja, ter sido destruído pela força das ressacas marítimas, a quadra já está sendo utilizada pelos moradores locais. É o caso do jogador Cácio Santana, que destacou a força da modalidade esportiva e o empenho da prefeitura para a instalação da quadra. “A construção desta quadra é muito importante para o esporte e para a nossa comunidade. Tínhamos a quadra ali na praia, mas devido às condições climáticas ficou inviável continuar lá. Agradecemos ao prefeito Marcelo Oliveira, que teve uma atenção muito especial com o nosso esporte”.

O Secretário de esportes, Neném de Dadinho, disse sentir-se “feliz e aliviado” por inaugurado a nova quadra. “Este equipamento chegou para solucionar alguns problemas. Além de substituir um espaço de extrema importância, que sucumbiu à força da natureza, conseguimos criar mais um espaço de convivência com toda a infraestrutura. Tem ainda a questão da praça, que precisava ganhar mais vida, segundo os comerciantes daqui. Só temos a comemorar”, celebra o gestor.

