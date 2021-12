Praia do Forte ganha biblioteca comunitária

O mundo encantador da literatura vai contagiar a Praia do Forte mais uma vez neste ano. Após a estreia da Festa Literária Internacional (FLIPF), que aconteceu em maio, a região já começa a preparação para próxima edição do evento, que será realizada entre os dias 29 de abril e 3 de maio de 2020. Com data já definida, a próxima ação da FLIPF, junto com a comunidade da Praia do Forte, também está marcada e marcará uma das datas mais importantes da literatura brasileira, o Dia Nacional do Livro. Nesta terça-feira (29), será realizada a inauguração da Biblioteca Comunitária Professora Raimunda Queiroz de Oliveira com uma programação literária diversificada, a partir das 16h, no Clube dos Pescadores, com entrada gratuita.

A abertura oficial da biblioteca será com o espetáculo "A Mulher Que Matou Os Peixes", um solo-musical que faz um diálogo inédito entre o texto original de Clarice Lispector e as músicas de Vinícius de Moraes e Toquinho. A mistura de pop-bossa samba’n roll faz um convite a se pensar sobre a importância da cultura para a infância e no movimento da própria vida, que é composto de alegrias e tristezas, perdas e ganhos, idas e vindas.

A programação segue com sarau apresentado pelas crianças da comunidade de Praia do Forte, contação de histórias e causos pela homenageada Professora Raimunda, sarau literário, apresentações culturais, musicais e de capoeira.

A Biblioteca comunitária Professora Raimunda Queiroz de Oliveira é uma parceria entre a FLIPF e a Associação São Francisco de Assis de Pescadores e Moradores de Praia do Forte e conta com o apoio da Prefeitura de Mata de São João e da Fundação Pedro Calmon.

Programação:

Dia 29/10 (terça)

16h - Abertura Oficial da Biblioteca

Espetáculo A Mulher que Matou os Peixes, inspirado na obra de Clarisse Lispector

Contação de história

17h30 - Sarauzinho com as crianças da comunidade da Praia do Forte

18h - Contação de causos e histórias com:

Dona Raimunda (a homenageada)

João Rodrigues

Seu Nuca

9h - Sarau literário

Boneca

Adauto Poeta

Najla

19h30 - Apresentação cultural com Bumba-meu-boi

20h - Apresentação de Capoeira

Serviço

Inauguração da Biblioteca Comunitária Professora Raimunda Queiroz de Oliveira

Onde: Clube dos Pescadores - Mata de São João Praia do Forte

Quando: 29/10 (terça-feira)

Horário: a partir das 16 horas

Entrada Gratuita

