Praia do Forte é um dos destinos mais procurados no Réveillon e no verão

Praia do Forte se destaca como um dos destinos mais procurados pelos turistas, especialmente nos feriados de final de ano e com a programação festiva que antecede o Carnaval. Um dos eventos de destaque é a 14ª Edição da Corrida Rústica de Praia do Forte, que acontece no dia 30/12, às 8h, com largada e chegada na Praça da Igreja de São Francisco, próxima ao Projeto Tamar. Outra atração é o Pré-Réveillon animado por Adelmo Casé e banda Negra Cor, dentro do projeto “Tem Música no Coreto”, que acontece também no dia 30, às 22h, no coreto da Praça da Alegria. E no dia 31/12, a festa de Réveillon começa às 21h, com concentração em frente ao Bar do Souza.

A noite de Réveillon, no dia 31, prossegue às 22 horas com a saída do Cortejo das Baianas, ao som da banda Sumba e com a biketrio. Em seguida, começa a programação musical com o show da virada protagonizado pela cantora Maristela Muller, fogos pirotécnicos e a apresentação do DJ Chocolate, às 23 horas, no palco da Praça São Francisco. Há, ainda, o Réveillon Forte Beach Club, organizado por André Leão, no Condomínio Enseada do Castelo, que será aberto a convidados. Uma megaestrutura de frente para o mar, com serviço de open bar premium e um line-up, com participação de DJs internacionais.

Durante o verão, todos os sábados acontecerá a Serenata no Tamar, com shows de diversos estilos. Nos finais de semana também acontece o projeto "Tem Música no Coreto", que oferece ao público pockets shows e apresentações de corais natalinos no meio da Vila de Praia do Forte. Já o tradicional Beach Sound, que ocorrerá na Arena Guarajuba, traz, nesta nova temporada, Leo Santana, Jonas, Mioto, Rafa e Pipo, no dia 29/12, e Alok, Matheus e Kauan, Lincoln, Avine Vinny, no dia 5 de janeiro.

Estrutura de serviços

Além de oferecer uma boa estrutura de serviço e lazer, fauna e flora deslumbrantes, Praia do Forte pode ser percorrida a pé, de bicicletas e de tuk-tuks com tranquilidade e segurança, reunindo belas praias a uma curta distância. Para quem gosta de esportes radicais, o local oferece stand up paddle e tirolesa, entre outros. No setor de hospedagem, os turistas encontram opções das mais simples às mais sofisticadas. Os diretores do Hotel Via dos Corais e da Pousada Sobrado da Vila, Rosa Brandão e Firmo Azevedo, destacam o restaurante Vila Gourmet, que geralmente prepara cardápios especiais nas datas festivas. “Ter um menu rico e diversificado para atender todos os gostos é fundamental, principalmente em épocas especiais como esta”, destaca Rosa.

