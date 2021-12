Praia de Itacimirim recebe o Projeto ParaPraia

O Projeto ParaPraia chega neste fim de semana na praia de Itacimirim, no Litoral Norte da Bahia. O banho de mar assistido para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida será feito nos dias 24 e 25 de fevereiro, das 8h às 12h. O ParaPraia é realizado há cinco anos e atrai cada vez mais participantes para o banho de mar.

Através do projeto, os banhistas contam com a total assistência de professores e alunos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Educação Física da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP).

Na praia, os usuários e acompanhantes contarão com conforto, sombra e água gelada disponíveis no Espaço Braskem. A iniciativa conta, também, com ação da empresa Cetrel, que disponibilizará fotografias dos participantes. Os registros serão entregues via WhatsApp e e-mail dos banhistas, além de ficarem disponíveis no site da empresa.

