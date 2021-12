Praça requalificada em Mata de São João é entregue à população

A requalificação da Praça São Felipe, em Mata de São João, foi entregue à população. A cerimônia de reinauguração do equipamento público foi transformada em uma festa da comunidade, com apresentações de jovens do Conservatório de Música e Dança da Secretaria de Educação e do cantor Alan Brasil. A intervenção faz parte de um conjunto de obras em todo o município, que inclui pavimentação, drenagem, saneamento básico e construção e reformas de equipamentos. A nova Praça São Felipe conta com espaço para eventos, com um palco, quiosque, parque infantil e iluminação de led.

“Sinto uma felicidade indescritível ao entregar esta praça. É uma obra relativamente pequena, mas que tem um imenso significado para as pessoas que moram aqui. Proporciona uma transformação na qualidade de vida de cada morador. Hoje, em Mata de São João, as pessoas têm dignidade. Temos excelentes escolas e ensino, que são o nosso maior orgulho. Temos uma saúde eficiente, muito boa, que, mesmo sabendo que precisam melhorar, somos referência para todos os municípios vizinhos”, declarou o prefeito.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Ricardo Matense, explica que as intervenções têm proporcionado “mais conforto, lazer e segurança às comunidades”. “Com esta praça, coroamos o que chamamos de primeira etapa desse projeto de transformação desta comunidade. O espaço ficou extraordinariamente lindo”, pontuou.

No primeiro semestre deste ano, segundo dados da prefeitura, foram realizadas cerca de 80 obras, incluindo a construção e reformas de hospitais e escolas, dentre outros prédios públicos. Em maio, o prefeito Marcelo Oliveira já havia entregado as pavimentações asfálticas das ruas São Felipe, Alto do Cruzeiro e Novo Cruzeiro, além de algumas travessas. As obras de saneamento desses mesmos locais foram feitas há dois anos, segundo o gestor.

