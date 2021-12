Posto SAC de Lauro de Freitas não funciona nesta segunda-feira (15)

Devido ao feriado municipal, o Posto SAC Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, não funciona nesta segunda-feira (15), retomando seu horário habitual de funcionamento na terça-feira (16).

O SAC de Lauro de Freitas está localizado no Shopping Passeio Norte, na Estrada do Coco, e atende, habitualmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30. Para realizar o agendamento de serviços para esta unidade ou para encontrar a unidade mais próxima, o cidadão pode recorrer ao site do SAC ou ao aplicativo SAC Mobile, disponível para Android e iOS.

