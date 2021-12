Posto do Hemoba atende em Mata de São João

A unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) funcionará até sexta-feira (6), das 8h às 16h, em Mata de São João, na Praça Barão Açu da Torre. Em sua quarta edição, a ação surge da parceria firmada entre prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e Hemoba.

Para a doação é necessário estar bem alimentado, bem descansado e ter dormido pelo menos 6 horas. É necessário também de pesar acima de 50 quilos e não ter consumido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores. No ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Saúde, foram coletadas 108 bolsas de sangue. No total, foram 184 cadastros de doador de sangue e 44 cadastros para doador de medula óssea.

