Posto Avançado do Detran é inaugurado em Arembepe 

Foi inaugurado, nesta quinta-feira (20), o Posto Avançado do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), no distrito de Arembepe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A nova unidade passa a disponibilizar serviços de habilitação e veículos, com o objetivo de oferecer mais comodidade aos moradores do litoral camaçariense.

Presente na solenidade, o diretor-geral do Detran, Lúcio Gomes, destacou o avanço do projeto de interiorização das atividades do órgão. "Era um compromisso nosso com a população implantar esses serviços em Arembepe, e vamos dar continuidade à expansão das unidades fora da capital. Durante essa semana especial, entregaremos também os novos postos de Correntina, no oeste, e Itamaraju, no extremo sul do Estado".

adblock ativo